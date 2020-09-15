بعد ثنائي الفريق .. مصادر: إصابة المدرب العام للنادي الأهلي بكورونا

كشفت مصادر خاصة ان الثنائي ياسر إبراهيم وعلي لطفي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا. وسيطرت حالة من القلق الشديد داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في برج العرب قبل مواجهة الإتحاد السكندري في استاد الجيش المصري . وتسببت إيجابية عينة ياسر إبراهيم وعلي لطفي بفيروس كورونا، حالة من الخوف داخل المعسكر خاصة أن الثنائي خالطوا أغلب اللاعبين. واستقر الجهاز الطبي علي خضوع الفريق بالكامل لمسحة طبية غدًا لتحديد الموقف من فيروس كورونا . وغادر الثنائي معسكر الفريق الأحمر صباح اليوم لبدء إجراءات العزل بجانب خضوعهم لمسحة غدًا ، وقالت المصادر أن مدرب الفريق ديفيد سيزا هو الأخر تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

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