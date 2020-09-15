خاص| إجراءات احترازية مشددة ورعب في فريق الأهلي بسبب كورونا

فرض الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجراءات احترازية مشددة علي لاعبيه بعد انتهاء مواجهة الاتحاد السكندري التي جرت مساء اليوم باستاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وحرص الجهاز الطبي علي تطبيق التباعد الاجتماعي عقب المباراة واستعان بحافلة أخري تجنبًا لأي شيء.
وتسود حالة من الرعب داخل الفريق بعد إصابة علي لطفي وياسر ابراهيم والمدرب ديفيد سيزا بكورونا خاصة أن البعض يخشي أن يكون قد خالط اللاعبين .
ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة طبية خلال ساعات للفريق بالكامل.
وكان الأهلي تعادل مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة جدول المسابقة.
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