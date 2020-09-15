خاص| كواليس 48 ساعة من الرعب في معسكر الأهلي بسبب كورونا

كشفت مصادر خاصة تفاصيل الساعات الحرجة داخل معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري وما تبعها بإعلان إصابة الثلاثي علي لطفي وياسر ابراهيم والمدرب ديفيد سيزا بفيروس كورونا .

وقالت المصادر انه قبل 48 ساعة شعر علي لطفي برشح وبوادر لأعراض الفيروس فطلب الدكتور خالد محمود طبيب الفريق خضوع اللاعبين لمسحة طبية وليس فحصا طبيا.

واستجاب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لطبيب الفريق وتم إجراء مسحة في المعسكر وسط سرية تامة للامر.

وأظهرت المسحة إصابة الثلاثي بفيروس كورونا وتم عزلهم وغادروا المعسكر.

وفرض الجهاز الطبي إجراءات احترازية مشددة علي لاعبيه بعد انتهاء مواجهة الاتحاد السكندري التي جرت مساء اليوم باستاد الجيش المصري ببرج العرب ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وحرص الجهاز الطبي علي تطبيق التباعد الاجتماعي عقب المباراة واستعان بحافلة أخري تجنبًا لأي شيء.

وتسود حالة من الرعب داخل الفريق بعد إصابة علي لطفي وياسر ابراهيم والمدرب ديفيد سيزا خاصة أن البعض يخشي أن يكون قد خالط اللاعبين .

ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة طبية خلال ساعات.

وكان الأهلي تعادل مع الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة جدول المسابقة.