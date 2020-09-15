ومن ابرز ملامح واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات المحايدة بحيث لاتنحاز لجانب علي حساب الآخر، لها صلاحية إصدار قرار وقف الإنتخابات حينما يشوبها أخطاءجوهرية واستبعاد اي المرشحين متي يثبت عدم التزامة.
واستقبلت اللجنة التنفيذية للإنتخابات الإلكترونية للسلطة التشريعية ، أسماء الأعضاءالمرشحين لمنصب رئيس البرلمان للقوائم المبدئية لحين البت في الطعون وعددهم ١٤ مرشحا وهم( يؤأنا مجدي شكر،فاطمة حسين الشافعي زهيري،محمد أحمد عبدالفتاح،سما خالد عبدالعزيز،حازم إمام محمد،فاطمة جمال عبدالفتاح،إسلام سعد الجندي،أميرة عيد حميد،يارا أحمد السياجي،علي محمد علي جابر،شادي محمد عبدالواحد،وعد محمود أحمد،محمد خليل علي محمد،خالد محمد عبدالهادي)
كما أعلنت اللجنة التنفيذية ترشح عدد ١٧مرشحا علي منصب الوكيل الأول،ترشح عدد ٨ مرشحا علي منصب الوكيل الثاني، ترشح ١٦٠ مرشحا لمناصب رؤساء اللجان النوعية لإختيار ٢٥ رئيسا للجان النوعية،يتم ترشيح المقرر العام من قبل اللجنة العليا للإنتخابات.
جدير بالذكر بدأت اليات تنفيذ إختيار السلطة التنفيذية المشكله من خبراء مختصين في العلوم السياسية والمهارات الحياتية بجلسة تدريبية علي التوازي لإختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة .
تستكمل فعاليات غدا تواصل إنتخابات برلمان الطلائع الالكترونية للسلطة التشريعية إعلان القوائم النهائية للمرشحين ،الدعايا الإنتخابية لكل مرشح،لإستكمال البرنامج التدريبي للسلطة التنفيذية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشباب والرياضة.. فتح باب الترشح وإعلان القوائم المبدئية "إلكترونيا" في اليوم الأول لانتخابات برلمان طلائع مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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