الشباب والرياضة.. فتح باب الترشح وإعلان القوائم المبدئية "إلكترونيا" في اليوم الأول لانتخابات برلمان طلائع مصر

بدأت وزارة الشباب والرياضة،مساء اليوم الاثنين،أولي فعاليات إنتخابات برلمان طلائع مصر على مستوى الجمهورية "إلكترونيا" بمسرح المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية خلال الفترة من 14 – 19سبتمبر الجاري ،بمشاركة351 مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية علي مستوي المحافظات، ذلك وسط تنفيذ التدابير الإحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضه،للحفاظ علي سلامة المشاركين بالعُرس الإنتخابي.

قبيل بدء الجلسة الإجرائية للترشح حددت اللجنة العليا للإنتخابات ،التعليمات الخاصة بإنتخابات برلمان الطلائع الإلكترونية ،ذلك برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عضوية الأستاذة دينا فؤاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني،الدكتور يوسف الورداني مساعد الوزير لتطوير القدرات الشبابية ،الدكتور محمد حسن معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية،الأستاذة راندا البيطار مدير إدارة البرلمان )

ومن ابرز ملامح واختصاصات اللجنة العليا للانتخابات المحايدة بحيث لاتنحاز لجانب علي حساب الآخر، لها صلاحية إصدار قرار وقف الإنتخابات حينما يشوبها أخطاءجوهرية واستبعاد اي المرشحين متي يثبت عدم التزامة.

كما حددت اللجنة العليا تعليمات خاصة بالجلسات الإجرائية والدعاية والصمت الإنتخابي والجلسات الأولي لبرلمان طلائع مصر أهمها يتولي أكبر الأعضاء سنا أو أصغر الأعضاء سنا رئاسة الجلسة الاجرائية،ضمان التمثيل العادل للبنين والفتيات،إعلان القوائم المبدئية للمرشحين ويتم إعطاء وقت لتلقي الطعون علي المرشحين إلكترونيا والبت فيها لإعلان الترشيحات النهائية لبدء الدعاية الانتخابية،لا يجوز وضع أي انتماءات سياسية أو أي شعارات هيئات أو مؤسسات حكومية،اي انتهاك أو خرق للصمت الإنتخابي والتعدي علي قرارات اللجنة العليا بهذا الصدد يعرض المرشح بشكل اسمه من كشوف الترشح .

واستقبلت اللجنة التنفيذية للإنتخابات الإلكترونية للسلطة التشريعية ، أسماء الأعضاءالمرشحين لمنصب رئيس البرلمان للقوائم المبدئية لحين البت في الطعون وعددهم ١٤ مرشحا وهم( يؤأنا مجدي شكر،فاطمة حسين الشافعي زهيري،محمد أحمد عبدالفتاح،سما خالد عبدالعزيز،حازم إمام محمد،فاطمة جمال عبدالفتاح،إسلام سعد الجندي،أميرة عيد حميد،يارا أحمد السياجي،علي محمد علي جابر،شادي محمد عبدالواحد،وعد محمود أحمد،محمد خليل علي محمد،خالد محمد عبدالهادي)

كما أعلنت اللجنة التنفيذية ترشح عدد ١٧مرشحا علي منصب الوكيل الأول،ترشح عدد ٨ مرشحا علي منصب الوكيل الثاني، ترشح ١٦٠ مرشحا لمناصب رؤساء اللجان النوعية لإختيار ٢٥ رئيسا للجان النوعية،يتم ترشيح المقرر العام من قبل اللجنة العليا للإنتخابات.

جدير بالذكر بدأت اليات تنفيذ إختيار السلطة التنفيذية المشكله من خبراء مختصين في العلوم السياسية والمهارات الحياتية بجلسة تدريبية علي التوازي لإختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة .

تستكمل فعاليات غدا تواصل إنتخابات برلمان الطلائع الالكترونية للسلطة التشريعية إعلان القوائم النهائية للمرشحين ،الدعايا الإنتخابية لكل مرشح،لإستكمال البرنامج التدريبي للسلطة التنفيذية.