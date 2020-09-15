وأكد المدير الفني جاهزية اللاعبين استعدادا لخوض المباريات المتبقية بقوة عقب التزامهم الكبير خلال الفترة التدريبية على مدار الشهر الأخير، مع تصعيد عدد من الناشئين المميزين الذين شاركوا خلال الوديات وقدموا أداءً جيدًا وهم: اللاعب عمر نور، محمد عبدالرحيم، محمد أشرف و حازم مرعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق المنيا يتدرب على فترتين صباحًا ومساءً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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