رغم احتسابه ضربة جزاء مثيرة.. خالد الغندور يشيد بحكم مباراة الأهلي والاتحاد على غير عادته| شاهد

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا "برافو التحكيم اليوم عشرة على عشرة".
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وعطل الاتحاد السكندري، احتفالية النادي الأهلي بالفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة 42، بعدما فرض التعادل السلبي على مجريات المباراة المثيرة بين الفريقين فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ27 من الدوري الممتاز لكرة القدم.
التعادل رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 72 فى صدارة الدوري الممتاز، ويتبقى له نقطتان للفوز بلقب الدوري رسميا، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 37 في المركز الخامس.
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