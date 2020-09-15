طلعت يوسف: أهدرنا فوزا سهلا على الأهلي فى الدوري

قال طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ان الفريق قدم مباراة جيدة امام الاهلي واهدرنا فرص حقيقة لتحقيق فوز سهل ومهم.

وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق؛ كنا قريبين من تحقيق مكسب مهم في مباراة اليوم واضعنا العديد من الفرص السهله امام الاهلي، وتابع كنت حريص على الاستحواذ على وسط الملعب لعدم منح الأهلي فرصة التقدم واحراز اي هدف.

واكمل: راضي عن أداء الفريق في مباراة اليوم وهدفنا تقديم أداء مميز الفترة القادمة والتقدم في جدول ترتيب الدوري.