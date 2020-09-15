مدير التعاقدات في بيراميدز يكشف موقف ناديه من التعاقد مع فايلر أو إيهاب جلال

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، موقفه من التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي أو إيهاب جلال مدرب المقاصة لقيادة الفريق حال رحيل أنتي تشاتشيتش مدرب الفريق الحالي.

قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج: "لم نفاوض فايلر من قريب أو بعيد، بيراميدز يتعامل باحترام مع الجميع، والفريق مستقر فنيًا وإداريًا".

وتابع أن تصريحات إيهاب جلال مدرب المقاصة عن وجود مفاوضات معه من جانب بيراميدز يسأل هو عنها، مشيرًا إلى أنه متعاقد مع المقاصة، وإذا كان بيراميدز يريد التعاقد معه سيسلك الطرق الشرعية.