مجدي عبد الغني: جيرالدو لا يصلح للعب في الأهلي

أكد مجدي عبد الغني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن جيرالدو، لا يصلح للعب داخل صفوف القلعة الحمراء لأنه دون المستوى.

وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق ؛ يجب على إدارة النادي الأهلي التسرع في خروج جيرالدو خلال الانتقالات القادمة، والبحث عن لاعب آخر يقدم إضافة للفريق، مشيرا إلى أنه في حال مشاركته لم يقدم أي مستوى داخل الملعب.

وتابع ، أن أجايي بعيد تماما عن مستواه الفني منذ عودته من توقف الدوري ، وديانج لاعب وسط الملعب سيكون له دور كبير في الأهلي الفترة القادمة .