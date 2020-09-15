مرتضى يلاعب الأهلي.. ميدو: وجود صالح جمعة مع كهربا خطر كبير

أكد أحمد حسام ميدو أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ينجح في مراوغة مجلس إدارة الأهلي، بورقة صالح جمعة، لاعب الفريق الأحمر.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "مرتضى منصور بيلاعب الأهلي بصالح جمعة، فهو دوما يهدد الأهلي بإمكانية تعاقد الزمالك مع صالح".

وأضاف: "وجود صالح جمعة مع كهربا في غرفة ملابس الأهلي مخاطرة كبيرة، فالثنائي قد يؤثران سلبا على الفريق".

وختم حديثه: "جمهور الأهلي يحب صالح جمعة ويريده في الفريق ولكن بشرط عودته لمستواه".