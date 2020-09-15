مدير التعاقدات في بيراميدز: صفقة شريف إكرامي محسومة

أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، أن صفقة انضمام شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لصفوف الفريق، محسومة بنسبة كبيرة.
وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج: "صفقة إكرامي يتبقى عليها بعض الرتوش فقط، واللاعب يقضي فترة إجازة، وبمجرد عودته سننهي كل شيء".
ولفت إلى أن شريف إكرامي، قريب للغاية من الانضمام إلى بيراميدز في الانتقالات الحالية.
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