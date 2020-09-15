أكد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات في بيراميدز، أنهم لم يلقوا إشادة كبيرة وقت التعاقد مع رمضان صبحي.
وقال بسيوني خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "لم نلق إشادة وقت التعاقد مع رمضان صبحي وأثناء مؤتمر تقديم اللاعب، ولاحظنا ذلك من خلال طريقة التعامل معنا وخاصة في وسائل الإعلام".
وأكمل: "وضع طبيعي جدًا مع ضغط المباريات يحدث تراجع في النتائج، لكن نسعى لتجاوز الأزمة دي سريعًا".
وأضاف: "نقدر نوصل لطموحنا في المباريات القادمة، والطموح الأكبر هو بطولة الكونفيدرالية".
وأتم: "استفدنا من رمضان صبحي تسويقيا والفترة الجاية سنغير لوجو بيراميدز".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيراميدز: استفدنا من رمضان صبحي تسويقيا.. ونسعى لتخطي أزمة تراجع النتائج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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