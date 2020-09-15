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التشكيل الجديد لـ مدربي قطاع الناشئين في نادي المنيا الرياضي

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أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر، عن تشكيل الجهاز الفني لقطاع الناشئين للموسم الجديد، حيث تضمن التشكيل تجديد الثقة في الدكتور يحي كامل كمديرًا للقطاع.
ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 كلا من: ربيع السيد مديرًا فنيًا، واسماعيل مصطفى مدربًا عاما.

فيما يتولى أسامه عبدالحكيم مهمة المدير الفني لفريق 2001 ويعاونه مينا عبدالله ويصا كمدربًا عامًا.

بينما يقود محمد أحمد جاويش فريق 2003 كمديرًا فنيًا، ويرافقه د. محمد رؤوف مدربا عاما.

ويتولى أحمد ابو بكر عبدالعزيز مهمة فريق 2004 كمديرا فنيا، ومحمد عمر مدربا عاما.

كما يضم الجهاز الفني لفريق 2005  محمود ماهر مديرا فنيا، و حازم محمد جمال مدربا عاما .

ويضم أيضا جهاز فريق 2006 : محمد الأنصاري كمديرًا فنيًا وأحمد أبو بكر سيد مدربًا عامًا .

بينما يتولى تدريب حراسة المرمى بالقطاع كل من: د. هشام عبدالحميد، ومحمد يسري، وفضل الطيب، د. محمد صلاح الدين حسين أخصائي تأهيل إصابات، محمد عباس محمد أخصائي علاج طبيعي، ود. عصام طلعت عبدالحميد ود. أحمد عمر مخططي أحمال، وناصر أديب ومحمد ابو العلا إداريين مالي.

كما يُشرف على القطاع من قبل مجلس الإدارة ، أ. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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