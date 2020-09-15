التشكيل الجديد لـ مدربي قطاع الناشئين في نادي المنيا الرياضي

فيما يتولى أسامه عبدالحكيم مهمة المدير الفني لفريق 2001 ويعاونه مينا عبدالله ويصا كمدربًا عامًا.
ويتولى أحمد ابو بكر عبدالعزيز مهمة فريق 2004 كمديرا فنيا، ومحمد عمر مدربا عاما.
كما يضم الجهاز الفني لفريق 2005 محمود ماهر مديرا فنيا، و حازم محمد جمال مدربا عاما .
ويضم أيضا جهاز فريق 2006 : محمد الأنصاري كمديرًا فنيًا وأحمد أبو بكر سيد مدربًا عامًا .
بينما يتولى تدريب حراسة المرمى بالقطاع كل من: د. هشام عبدالحميد، ومحمد يسري، وفضل الطيب، د. محمد صلاح الدين حسين أخصائي تأهيل إصابات، محمد عباس محمد أخصائي علاج طبيعي، ود. عصام طلعت عبدالحميد ود. أحمد عمر مخططي أحمال، وناصر أديب ومحمد ابو العلا إداريين مالي.
كما يُشرف على القطاع من قبل مجلس الإدارة ، أ. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.
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