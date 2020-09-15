بيراميدز يكشف حقيقة طلب أحمد فتحي البقاء في الأهلي

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، عن حقيقة طلب أحمد فتحي لاعب الأهلي البقاء في ناديه والتراجع عن التعاقد مع بيراميدز.
قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج: "ده سؤال ميتردش عليه"، مشيرًا إلى أنه لم ير لاعبًا يقضي موسمه الأخير مع نادي ويؤدي بهذا الإصرار والقوة.
وتابع أن أحمد فتحي إضافة كبيرة لنادي بيراميدز وسيتم عقد مؤتمر صحفي ضخم له للإعلان عن تعاقد النادي معه رسميًا.
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