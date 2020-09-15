عمرو بسيوني: رمضان صبحي لم يكن لاعبا في الأهلي عند انضمامه لـ بيراميدز

أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن رمضان صبحي لم يكن لاعب الأهلي بل كان ملك نادي هيدرسفيلد الانجليزي، وهو كان معروضا للبيع.

وقال بسيوني في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إن رمضان صبحي تلقى ثلاثة عروض "الأول كان الزمالك والثاني الأهلي والثالث بيراميدز".

وتابع أن رمضان أعلن بشكل صريح ترحيبه بالانضمام إلى بيراميدز مؤكدا أن رمضان لاعب كبير ومهم والتعاقد معه لم يكن وليد اللحظة.

وأتم أن رمضان صبحي لم يكن الأولوية لديه الاحتراف في أوروبا وذلك لأسباب خاصة به.