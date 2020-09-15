أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن رمضان صبحي لم يكن لاعب الأهلي بل كان ملك نادي هيدرسفيلد الانجليزي، وهو كان معروضا للبيع.
وقال بسيوني في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إن رمضان صبحي تلقى ثلاثة عروض "الأول كان الزمالك والثاني الأهلي والثالث بيراميدز".
وتابع أن رمضان أعلن بشكل صريح ترحيبه بالانضمام إلى بيراميدز مؤكدا أن رمضان لاعب كبير ومهم والتعاقد معه لم يكن وليد اللحظة.
وأتم أن رمضان صبحي لم يكن الأولوية لديه الاحتراف في أوروبا وذلك لأسباب خاصة به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو بسيوني: رمضان صبحي لم يكن لاعبا في الأهلي عند انضمامه لـ بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.