مجدي عبد الغني: جوزيه كان محظوظا مع الأهلي

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إن مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق محظوظ لأنه كان يمتلك اللاعبين الأفضل في الدوري.
وأضاف مجدي عبد الغني في تصريحات خاصه لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ ان جوزيه حقق الكثير من البطولات داخل الاهلي بسبب تواجد جيل مميز وقتها واستطاع الظهور بشكل مميز واصبح المدرب الأسطوري للقلعة الحمراء بسبب التواجد في البطولات الكبرى.
وتابع أنه من المدربين المحظوظين للتواجد في تلك الفترة التي صنعت اسمه في تاريخ النادي الأهلي.
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