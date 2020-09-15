نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسني عبدربه: الأهلي ظهر بشكل هزيل ولكن جماهيره كانت تثق في قدرته على الفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حسني عبدربه نجم منتخب مصر السابق، على سقوط الاهلي في فخ التعادل أمام الاتحاد السكندري ضمن فعاليات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت أحداثها على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد عبدربه في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، على أن لاعبي الاتحاد السكندري التزموا بتعليمات طلعت يوسف، والتي كانت سببا في تشكيل صعوبة على النادي الأهلي في تسجيل أهداف في شباك محمود الزنفلي.

وأشار إلى أن مايؤخذ على لاعبي نادي الاتحاد السكندري هو عدم وجود جدية ورغبة في تحقيق الانتصار على حساب النادي الأهلي، رغم طرد أحمد فتحي.

وعن ظهور النادي الأهلي بشكل ضعيف بدنيا أكد عبدربه، أن تغيير طريقة اللعب من جانب رينيه فايلر كان سببا في ظهور الفريق بشكل ضعيف بدنيا خلال مجريات الاتحاد السكندري.

وواصل، "الأهلي رغم الأداء البدني الضعيف، إلا أن جمهور كان لديه قناعة بأن الفريق قادر على التسجيل، لكن حالف الفريق التوفيق خلال مجريات اللقاء".