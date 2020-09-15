مرتضى منصور ساخرا من محمود الخطيب: احترف في ليفربول وشارك في ‏كأس العالم بالسنبلاوين

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: إن محمود ‏الخطيب، ليس ابنا من أبناء النادي الأهلي.‏

وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه "أحمد ‏جمال"، على شاشة "الزمالك": "طالما كان الخطيب أسطورة؛ لماذا لم ‏يحترف خلال مشواره الكروي، في الوقت الذي احترف محمد عمارة ، وغيره ‏من نجوم الفريق الأحمر".‏

وواصل: "الخطيب ساوم الأهلي، ووضع شروطًا مالية من أجل استمراره في ‏النادي، وهدد بالرحيل؛ وذلك بشهادة مصطفى يونس".‏