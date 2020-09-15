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مرتضى منصور ساخرا من محمود الخطيب: احترف في ليفربول وشارك في ‏كأس العالم بالسنبلاوين

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قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك: إن محمود ‏الخطيب، ليس ابنا من أبناء النادي الأهلي.‏
وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه "أحمد ‏جمال"، على شاشة "الزمالك": "طالما كان الخطيب أسطورة؛ لماذا لم ‏يحترف خلال مشواره الكروي، في الوقت الذي احترف محمد عمارة، وغيره ‏من نجوم الفريق الأحمر".‏

وواصل: "الخطيب ساوم الأهلي، ووضع شروطًا مالية من أجل استمراره في ‏النادي، وهدد بالرحيل؛ وذلك بشهادة مصطفى يونس".‏

وأكمل ساخرًا: "مجدي عبدالغني شارك في كأس العالم، ولكن الخطيب ‏لعب بكأس العالم في السنبلاوين".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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