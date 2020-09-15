حسني عبد ربه: متعجب من عدم تفكير الإسماعيلي في إيهاب جلال مدربًا

أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق، أن إيهاب جلال مدرب مصر المقاصة الحالي، يستحق تولي المهمة الفنية للدراويش.
وقال حسني عبد ربه، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "إيهاب جلال المدرب الوحيد الذي يلعب كرة الإسماعيلي في الوقت الحالي، ومتعجب من عدم التفكير به، فهو يستحق أن يتولى المهمة الفنية للفريق".
وختم حديثه : "إيهاب جلال ابن من أبناء الإسماعيلي، ويستحق بالفعل أن يتولى المهمة الفنية للفريق".
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