المنياوي: أسوان أفضل فريق يقدم كرة في الدوري

أكد صبري المنياوي، مدير الكرة السابق بنادي الإسماعيلي، أن هناك أندية كبيرة لا يوجد بها غير 4 أسماء قوية.
وقال المنياوي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "هناك أندية كبيرة لا يوجد بها أكثر من 4 لاعبين مميزين".
وأكمل: "أسوان أفضل فريق في الدوري المصري يلعب كرة".
وتابع: "عندما كنت مدربا للإسماعيلي، خسرنا من أسوان 1-2، وشعرت بالضيق جدا حينها، لكنهم كانوا جيدين للغاية في المباراة، وهناك لعِّيبه مميزين مثل محمد الصباحي وكريم الطيب".
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