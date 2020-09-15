وأنهى تصريحاته:" الجوهري العظيم لم يدخل الأهلي منذ أزمته الشهيرة مع النادي وحتى وفاته، في الوقت الذي يدفع النادي بـ كهربا؛ بعد كل ما قام به من تجاوز".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبادئ النادي الأهلي ماتت واتدفنت.. مرتضى منصور يتحدث عن عودة كهربا للمشاركة بالمباريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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