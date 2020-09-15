الزمالك: لم نبحث موقفنا من مباراة حرس الحدود.. وطائرة خاصة للسفر إلى المغرب

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه من الطبيعي تأجيل دوري أبطال إفريقيا، وهو الحل الأمثل لجميع الفرق، سواء الأهلي أو الوداد أو الرجاء المغربيين.

وأضاف أنور، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "تأجيل إفريقيا بات أمرا واقعا، أتحدث عن نادي الزمالك، هذا أفضل بالنسبة لنا بالتأكيد، بسبب عودة المصابين وجاهزيتهم، أرى أن الأفضل هو التأجيل الذي حدث، خاصة مع ظروف فيروس كورونا في المغرب، وهذا لكل الأندية وليس للزمالك فقط".

وكشف عضو مجلس إدارة الزمالك: "بنسبة كبيرة سنسافر بطيران خاص وسيتم تنسيق موعد السفر بين أمير مرتضى وباتريس كارتيرون". وأضاف "لا أعلم ماذا أقول عن جدول الدوري، الكل يرى ضغط المباريات بصورة صعبة جدا في عدد أيام أقل ، هو أمر صعب للجميع، لكن الجميع التزم طالما ذلك في مصلحة الدولة خاصة أن الأمور أوشكت على النهاية". وواصل أنور "لم نبحث موقفنا من مباراة حرس الحدود حتى الآن، خاصة مع إعلان المواعيد، وأصبح لدينا 6 أيام بينها وبين مواجهة الرجاء، عكس ما كان متوقعا أن نلعب قبلها بيوم". وتابع أنور "حال تأهل الزمالك للنهائي سيكون من الصعب جدا خوض مباراة في تلك الفترة، بالتأكيد الدولة ستقف بجانب المتأهل للنهائي لأنها بطولة لمصر قبل النادي". وتعجب قائلا: "لا أعلم لماذا تم اختيار المباريات على ملعب برج العرب، الاختيار كان لاستاد القاهرة وواجهنا الترجي هنا بجماهير، ليست لدينا مشكلة في اللعب على ملعب برج العرب لكن لا نعلم سر استبعاد استاد القاهرة، هل سبب أمني؟، ربما". وأتم تصريحاته "أتمنى أن نصل لمباراة الرجاء، وتقام بحضور الجماهير في مصر، وهذا سيعود لقرار الدولة وفقا للظروف وقتها".

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