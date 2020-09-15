الكف عن التعنت ضد الأهلي والزمالك.. أحمد مرتضى يوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية بشأن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لـ اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني بشأن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد أحمد مرتضى في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن اللجنة الخماسية يجب أن تكف عن التعنت ضد الزمالك والأهلي، مطالبا بضرورة مساندة الفريق مثلما فعل الاتحاد المغربي مع الرجاء والوداد.
وأضاف أحمد مرتضى أن الزمالك يتحفظ على موعد مباراة الفريق أمام حرس الحدود في الدوري المصري والتي ستقام قبل مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا امام الرجاء بـ 6 أيام فقط.
وتابع أن الزمالك ليس في حاجة لـ ارسال خطاب رسمي لـ اتحاد الكرة بشأن تأجيل المباراة، مشددا على أن القرار لابد وان يتخذ دون تفكير.
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