نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد يفتح النار على صالح جمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد نجم منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي صبر كثيرا على تواجد صالح جمعة ضمن صفوفه خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه لم يضيف اي جديد للفريق منذ انتقاله لصفوف القلعة الحمراء.

وقدم السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، نصيحة للنادي الأهلي، حيث أكد على ضرورة بيع صالح جمعة مع نهاية الموسم الجاري، خاصة وأنه لن يضيف للنادي أي جديد خلال السنوات القادمة.

وأضاف، " أول مرة في حياتي أرى لاعب غير ملتزم داخل النادي الأهلي، ويمتلك حبا كبيرا من جانب الجماهير وتطالب إدارة النادي بالحفاظ عليه وعدم رحيله عن صفوف القلعة الحمراء".

وواصل، "على صالح جمعة الرحيل عن النادي الأهلي ،وخلق دوافع جديدة خلال السنوات القادمة، خاصة وأن مصيره داخل النادي معروف مش هيلعب كورة تاني ،الاهلي صبر كثيرا على صالح ولم يتمسك بهذه الفرص، لذا فرحيله عن الفريق هو افضل قرار".