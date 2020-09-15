الزمالك بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا.. ميدو يزف بشرى سارة لـ الفريق الأبيض

أكد أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق، أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سيتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأضاف ميدو، عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "صعب أن يتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، تلك البطولة ستكون للزمالك".

وأضاف: "الزمالك سيحصد اللقب هذا الموسم، وكأس العالم للأندية سيتم إلغاؤها".

وختم حديثه: "قلت إن الزمالك سيتوج بالكونفدرالية الموسم الماضي، وفعلها، والزمالك سيتوج بدوري الأبطال هذا الموسم".