خرَّجته من السجن وبيهاجم لاعب الزمالك.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد هجومه على مصطفى محمد

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قام بالدفاع عن أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، والترافع في قضيته، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
وطالب مرتضى منصور، خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك، أحمد بلال، بالهدوء، والكف عن الهجوم على مصطفى محمد، نجم فريق الزمالك .
وواصل: "ساندت أحمد بلال وأخرجته من السجن بعد الحكم عليه بـ 10 سنوات، وكان لاعبًا أساسيًا في الأهلي خلال ذلك الوقت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خرَّجته من السجن وبيهاجم لاعب الزمالك.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد هجومه على مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.