خرَّجته من السجن وبيهاجم لاعب الزمالك.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد هجومه على مصطفى محمد

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قام بالدفاع ‏عن أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، والترافع في قضيته، بعد الحكم عليه ‏بالسجن لمدة 10 سنوات.‏

وطالب مرتضى منصور، خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك، أحمد بلال، بالهدوء، والكف عن ‏الهجوم على مصطفى محمد، نجم فريق الزمالك .

وواصل: "ساندت أحمد بلال وأخرجته من السجن بعد الحكم عليه بـ 10 ‏سنوات، وكان لاعبًا أساسيًا في الأهلي خلال ذلك الوقت".‏