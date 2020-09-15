اليوم.. ختام دوري عمومي سيدات كرة اليد وتحديد البطل

تقام اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الختامية، وتحديد بطل الدوري عمومي سيدات لكرة اليد، موسم 2019 -2020.

ومن المقرر أن يواجه نادي الشمس، ضيفه الأهلى، في تمام الرابعة عصرا، فى مباراة تحديد بطل الدوري، حيث يتصدر الشمس جدول ترتيب المسابقة حتى الآن برصيد 37 نقطة يليه الأهلى برصيد 35 نقطة.

فيما سيواجه في نفس التوقيت سبورتنج نظيره المعادي على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ويحتل سبورتنج المركز الثالث برصيد 31 نقطة والمعادى المركز السادس برصيد 21 نقطة.

وتقام في نفس التوقيت مباراة سموحة وضيفه الطيران، ويأتي سموحة في المركز الرابع برصيد 26 نقطة والطيران فى المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وفي تمام الساعة السادسة مساء يواجه الزمالك ضيفه الجزيرة، ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 22 نقطة والجزيرة المركز الثامن والأخير برصيد 18 نقطة.