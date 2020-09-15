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عماد متعب يقدم مقترحا للحد من رحيل اللاعبين المفاجئ عن الأهلي.. فيديو

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أكد عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن الفريق اختلف كثيرا عن قبل توقف الدوري المصري، وعقب استئنافه .
وأضاف عماد متعب في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مستوى رينيه فايلر المدير الفني للفريق وأداءه اختلف كثيرا خلال الفترة الحالية، مشددا على أن الأهلي كان يقدم كرة ممتعة قبل التوقف.

وأضاف أن الأهلي تاثر بالتوقف وكثره الغيابات والتوقفات خلال الفترة الحالية، لافتا إلى ان الفريق حسم لقب البطولة، ومن الصعب على اي فريق آخر ان يحلق به

كما وجه رسالة لـ مجلس ادارة النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب ، حيث طالب بضرورة تكريم اللاعبين عقب انتهاء مسيرتهم مع الفريق.
وأضاف ان الاهلي كيان عظيم وشرف لأي لاعب ان ينهي به مسيرته، ولكن التكريم والامتيازات، ستعطى اي لاعب رغبه أكبر في انهاء مسيرته داخل الفريق.

وأضاف انه ما يقوله مجرد اقتراح، مشيرا إلى انه يكن كل الاحترام لـ الخطيب، ولا يمكن في اي وقت من الاوقات ان يهاجمه أو يتجاوز في حقه .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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