وأضاف أن الأهلي تاثر بالتوقف وكثره الغيابات والتوقفات خلال الفترة الحالية، لافتا إلى ان الفريق حسم لقب البطولة، ومن الصعب على اي فريق آخر ان يحلق به
وأضاف انه ما يقوله مجرد اقتراح، مشيرا إلى انه يكن كل الاحترام لـ الخطيب، ولا يمكن في اي وقت من الاوقات ان يهاجمه أو يتجاوز في حقه .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عماد متعب يقدم مقترحا للحد من رحيل اللاعبين المفاجئ عن الأهلي.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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