نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من فيرنر بعد أول مباراة له في الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عبر تيمو فيرنر لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد فوزه بالمباراة الأولى مع البلوز في البريميرليج على حساب برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى.
وقال فيرنر في تصريحات صحفية: "طريقة اللعب مختلفة تمامًا بين البوندسليجا والبريميرليج، وهناك مساحات أكبر (في ألمانيا)، ولكن عندما خرجنا للشوط الثاني اختلفت المباراة وتغيرت تمامًا، ولقد سببوا لنا برايتون الكثير من المشاكل".
وأضاف: "سعيد لوجودي هنا، وأعتقد أنها كانت جيدة لي وللفريق، ولقد قدم برايتون أداءًا جيدًا منذ البداية وضغطوا علينا ضغطًا عاليًا، والمباراة الثانية ستصبح أكثر صعوبة لأننا سنواجه ليفربول".
وتابع: "لم يسبق لي أن لعبت ضد ثلاث مدافعين أقوياء مثل مدافعين برايتون، وليس لدينا مثلهم في ألمانيا".
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