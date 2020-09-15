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بعد مباراة الأهلي والاتحاد.. هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين يتصدر تويتر

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دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين ؛ بعد احتسابه ركلة جزاء مشكوك في صحتها، لصالح فريق الاتحاد السكندري، على حساب الأهلي، وطرد أحمد فتحي بسببها.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي: "‏أنت الحكم ؟ قرارك إيه فى اللعبة دي .. وانسى قرار ‎#إبراهيم_نور_الدين"  و "‏بالقانون: ضربة الجزاء اللي احتسبها إبراهيم نور الدين  على الأهلي -بمساعدة الفار- كان لازم تتحسب فاول غير مباشر للأهلي!! اللي عمله لاعب الاتحاد اسمه "لعبة خطرة" وهو اللي نزل براسه لمستوى قدم أحمد فتحي، وسواء نجح في لعب الكرة أو لأ، فلازم تتحسب فاول عليه".

وقال آخرون" ‏لما مصر كلها بتشتكي من ابراهيم نور الدين.. بيحكم لحد دلوقتي ليه.. مبيتعاقبش ليه" و" ‏لقطه حمدي فتحي ، الحكم ضيع فيها 5 دقايق وفي الاخر محسبهاش..

ابراهيم نور الدين نازل الماتش عارف هو بيعمل ايه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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