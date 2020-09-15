وقال آخرون" لما مصر كلها بتشتكي من ابراهيم نور الدين.. بيحكم لحد دلوقتي ليه.. مبيتعاقبش ليه" و" لقطه حمدي فتحي ، الحكم ضيع فيها 5 دقايق وفي الاخر محسبهاش..
ابراهيم نور الدين نازل الماتش عارف هو بيعمل ايه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد مباراة الأهلي والاتحاد.. هاشتاج #ابراهيم_نور_الدين يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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