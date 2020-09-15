نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع ناري مرتقب بين ميسي وبارتوميو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تحدث تقرير إعلامي إسباني عن اجتماع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، مع ليونيل ميسي قائد الفريق، خلال الفترة المقبلة، لبحث عدة أمور، منها خفض الرواتب.
وذكر الموقع الرسمي لقناة كواترو، أن ميسي وبارتوميو يعرفان ضرورة الجلوس للتفاوض من أجل خفض راتب اللاعب، وليس لمناقشة رحيل أو بقاء البرغوث.
وأوضح الموقع الإسباني أن ميسي سيتعين عليه مواجهة بارتوميو وجهًا لوجه، حيث يتوجب عليه قبول خفض راتبه، بجانب رواتب لاعبي الفريق الأول.
وتابع الموقع أن الموسم الماضي شهد تكبد برشلونة لخسائر مالية بقيمة 98 مليون يورو، حيث حاول خلالها برشلونة، تخفيض تلك الخسارة من خلال بيع لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس.
وأكمل الموقع أن برشلونة يحتاج لخفض فاتورة الأجور، والذي سيبدأ بمطالبة اللاعبين بخفض رواتبهم السنوية.
وأتم الموقع أن المواجهة الأولى بين ميسي الذي يمثل الفريق باعتباره القائد، وبارتوميو، في اجتماع قد تندلع منه شرارة جديدة بين الثنائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اجتماع ناري مرتقب بين ميسي وبارتوميو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.