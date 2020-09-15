نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع ناري مرتقب بين ميسي وبارتوميو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تقرير إعلامي إسباني عن اجتماع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، مع ليونيل ميسي قائد الفريق، خلال الفترة المقبلة، لبحث عدة أمور، منها خفض الرواتب.

وذكر الموقع الرسمي لقناة كواترو، أن ميسي وبارتوميو يعرفان ضرورة الجلوس للتفاوض من أجل خفض راتب اللاعب، وليس لمناقشة رحيل أو بقاء البرغوث.

وأوضح الموقع الإسباني أن ميسي سيتعين عليه مواجهة بارتوميو وجهًا لوجه، حيث يتوجب عليه قبول خفض راتبه، بجانب رواتب لاعبي الفريق الأول.

وتابع الموقع أن الموسم الماضي شهد تكبد برشلونة لخسائر مالية بقيمة 98 مليون يورو، حيث حاول خلالها برشلونة، تخفيض تلك الخسارة من خلال بيع لاعب الوسط البرازيلي آرثر ميلو إلى يوفنتوس.

وأكمل الموقع أن برشلونة يحتاج لخفض فاتورة الأجور، والذي سيبدأ بمطالبة اللاعبين بخفض رواتبهم السنوية.

وأتم الموقع أن المواجهة الأولى بين ميسي الذي يمثل الفريق باعتباره القائد، وبارتوميو، في اجتماع قد تندلع منه شرارة جديدة بين الثنائي.