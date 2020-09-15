نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة نجم الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من ضم نجم بطولة الدوري الاسباني الممتاز. وقالت صحفية آس الإسبانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي دخل بقوة هذا الأسبوع للتعاقد مع المدافع الدولي الاورجوايني خيمينيز من صفوف نادي اتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة ان نادي اتليتكو مدريد رفض عرض بقيمة 90 مليون يورو من مانشستر سيتي من اجل مدافع الروخي بلانكوس الاوروجوياني خيمينيز. يذكر أن النادي الإنجليزي صرف النظر فى التعاقد مع خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي ووضع لاعب أتلتيكو مدريد ضمن أولوياته هذا الصيف.

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