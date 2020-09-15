ونوه إلى أن صالح جمعه لم يكن اول لاعب من الاهلي يسانده الزمالك، مشيرا إلى أن الأمر تكرر كثيرا في الماضي.
ولفت إلى أن الاهلي والزمالك يجب ان يتكاتفا خلال الفترة المقبلة، وأن تكون مصلحة الكرة المصرية هي الأهم والهدف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلنا واحد.. أحمد مرتضى منصور يطلق مبادرة لـ لم شمل الأهلي والزمالك.. ويكشف سر مساندة النادي لـ صالح جمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.