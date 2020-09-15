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كلنا واحد.. أحمد مرتضى منصور يطلق مبادرة لـ لم شمل الأهلي والزمالك.. ويكشف سر مساندة النادي لـ صالح جمعة

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أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، أن هناك محاولات مستمرة للوقيعة بين الاهلي والزمالك خلال الفترة الحالية .
وأضاف أحمد مرتضى في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت "أن مبادرة " كلنا واحد " يجب أن تكون عنوان الفترة المقبلة، مشددا على ان الاهلي والزمالك هما قطبي الكرة المصرية ويجب ان يظلا كذلك.
وأشار إلى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، لم يتردد لحظة في إرسال محامي؛ لمساندة صالح جمعه نجم الاهلي، خلال ازمته الاخيرة، مشددا على ان طلب عبدالله جمعه نجم الزمالك؛ ليس السبب الوحيد لتصرف الزمالك.

ونوه إلى أن صالح جمعه لم يكن اول لاعب من الاهلي يسانده الزمالك، مشيرا إلى أن الأمر تكرر كثيرا في الماضي.

ولفت إلى أن الاهلي والزمالك يجب ان يتكاتفا خلال الفترة المقبلة، وأن تكون مصلحة الكرة المصرية هي الأهم والهدف. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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