نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيليان مبابي يحسم صراع ريال مدريد وبرشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ما زال الصراع مشتعلًا بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان لخلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، على عرش الكرة العالمية.

كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسبانيعن أن مبابي يريد الانتقال إلى ريال مدريد فقط، وأنه مستعد للتضحية بالأموال إن لزم الأمر، من أجل تحقيق هدفه وليس برشلونة.

وأوضح أن إدارة ريال مدريد لن تقدم أي عرض لمبابي، حتى تحصل على اتصال من مسؤولي باريس أنفسهم للجلوس على طاولة المفاوضات لحسم الصفقة.