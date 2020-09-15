المقاصة يحشد أسلحته استعدادا لمواجهة إف سي مصر بالدوري

اختار إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ٢٠ لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة نادي مصر، المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

وخاض فريق المقاصة مساء أمس مرانه الختامي استعدادا لمباراة نادي مصر على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

وغاب إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة عن مران الفريق الأساسى قبل مواجهة إف سي مصر وذلك بسبب ظروف خاصة به وقاد حمد إبراهيم المدرب العام تدريبات الفريق.

ويسعى المقاصة إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم على حساب إف سي مصر لمواصلة النتائج المميزة التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة بعد تحقيق الفوز فى 3 مباريات متتالية على حساب الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وطنطا.