اختار إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ٢٠ لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء أمس بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة نادي مصر، المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٧ للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
وخاض فريق المقاصة مساء أمس مرانه الختامي استعدادا لمباراة نادي مصر على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
وغاب إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة عن مران الفريق الأساسى قبل مواجهة إف سي مصر وذلك بسبب ظروف خاصة به وقاد حمد إبراهيم المدرب العام تدريبات الفريق.
ويسعى المقاصة إلى تحقيق الفوز فى مباراة اليوم على حساب إف سي مصر لمواصلة النتائج المميزة التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة بعد تحقيق الفوز فى 3 مباريات متتالية على حساب الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وطنطا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقاصة يحشد أسلحته استعدادا لمواجهة إف سي مصر بالدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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