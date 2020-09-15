"الخطيب مش ابن الأهلي".. ملخص تصريحات مرتضى منصور المثيرة للجدل

أطلق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مجموعة من التصريحات المثيرة للجدل خلال مداخلة هاتفية له مع قناة الزمالك.

وجدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومه ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مؤكدا أن مبادئ غريمه الأحمر ضاعت بمشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" في لقاء الاتحاد السكندري، الاثنين، بالدوري، رغم اعتدائه بالضرب، على مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، بحسب قوله.

وقال مرتضى منصور: "الخطيب ليس من أبناء الأهلي فهو أحد ناشئي نادي النصر، ولم يلعب في بطولة كأس العالم مثل مجدي عبد الغني، ولم يكن قائدا للأهلي بل كان مصطفى يونس من يحمل الشارة، ويتعرض يونس وعبد الغني لهجوم حاد من كتائب إلكترونية تعمل بالأهلي".

وأضاف: "أترحم على مبادئ الأهلي التي تأسست منذ عام 1907، وأترحم على ما زرعه المايسترو صالح سليم رئيس الأهلي الراحل وعبده صالح الوحش ومحمود طاهر وغيرهم ممن اتبعوا المبادئ".

وفجر رئيس الزمالك مفاجأة بعد أن أكد أن كهربا تم التعاقد معه رغم أنف المدرب السويسري رينيه فايلر الذي استشار مواطنه كريستيان جروس وحذره من هذه الصفقة ولكن تم فرضه من قبل الإدارة .

وتابع: " مندهش من تباين معاملة الأهلي لصالح جمعة نجم الفريق وأحد اللاعبين الموهوبين وكهربا الذي يلقى معاملة خاصة. لو كان كهربا لاعبا عندي واعتدى على مدير الكرة لعلقته على أبواب النادي ".

وهاجم مرتضى رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني، مؤكدا أنه "يحارب الزمالك، ورغم انتمائه للنادي كمشجع، فقد استهلك الفريق الأبيض في مباريات الدوري قبل استكمال دوري أبطال أفريقيا".

وسلط مرتضى منصور الضوء على خسارة الأهلى فى الألعاب الأخري قائلا: "الأهلي خسر بالثلاثة في دوري كرة القدم أمام الزمالك وخسر بالثلاثة في دوري السلة أمام الاتحاد وخسر بالثلاثة أمام الزمالك في دوري الطائرة".

واختتم : "دوري كرة اليد الذي يتصدره الزمالك يرفض اتحاد اللعبة عودته، كما ألغي دوري الناشئين الذي كان يتصدره الزمالك".

وطالب مرتضى منصور أحمد بلال لاعب الأهلي بالهدوء، والكف عن ‏الهجوم على مصطفى محمد، نجم فريق الزمالك قائلا : "ساندت أحمد بلال وأخرجته من السجن بعد الحكم عليه بـ 10 ‏سنوات، وكان لاعبًا أساسيًا في الأهلي خلال ذلك الوقت".‏