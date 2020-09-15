بسبب الشورت.. إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لنهاية الموسم

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المحلي برصيد 55 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 72 نقطة.
وأدار لقاء الزمالك والانتاج الحربى فى الدورى الممتاز الدولي أمين عمر حكما للساحة.
وقال مصدر مطلع إن هاني مطر إنه تم إسناد مراقبة لقاء الزمالك والإنتاج الحربي له وظهر بالشورت ما يخالف القواعد المعمول بها وساهم في تشويه صورة قضاة الملاعب.
وأضاف أن لجنة الحكام اتخذت قرارا صارما بإيقاف هاني مطر مراقب لقاء الزمالك والانتاج الحربي حتى نهاية الموسم.
يذكر أن الزمالك تغلب على الإنتاج الحربي بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد ويواجه أسوان فى المباراة القادمة.
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