ميسي يتفوق على رونالدو في قائمة اللاعبين الأعلى دخلاً

تربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى دخلًا في العالم، وذلك وفقًا لتقرير مجلة ”فوربس“ المتخصصة في الشؤون الاقتصادية.



ونشرت ”فوربس“ قائمتها المحدثة لعام 2020 مساء أمس الإثنين، والتي احتل ميسي صدارتها، حيث بلغ دخله السنوي 126 مليون دولار أمريكي.

ووفقًا للصحيفة، فإن ميسي يتقاضى أجرًا سنويًا يبلغ 92 مليون دولار، بالإضافة إلي 34 مليون يورو مداخيل إضافية، ليحتل المرتبة الأولى في هذه القائمة.



وكان ميسي قد خاض معركة شرسة ضد إدارة النادي الكتالوني مؤخرًا، حيث أعلن عن رغبته في الرحيل عن قلعة كامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قبل أن يتراجع عن قراره بسبب رفض إدارة النادي السماح له بالرحيل إلا في حالة سداد الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ 700 مليون يورو.

وفي المركز الثاني يبرز إسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حيث يبلغ دخله السنوي 117 مليون دولار أمريكي.

بينما حل النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثالث، وبلغ إجمالي دخله السنوي 96 مليون دولار أمريكي.

وفي المركز الرابع، يأتي النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، حيث يبلغ إجمالي دخله السنوي 42 مليون دولار أمريكي.

أما النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنكليزي، فقد حل خامسًا، وبلغ إجمالي دخله السنوي 37 مليون دولار أمريكي.

وفي المركز السادس، جاء النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي، وبلغ إجمالي دخله السنوي 34 مليون دولار أمريكي.

وحل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان سابعًا، وبغ إجمالي دخله السنوي 33 مليون دولار أمريكي، يليه الويلزي غاريث بيل جناح ريال مدريد (29 مليون دولار)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني (28 مليون دولار)، والإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد (27 مليون دولار).

وكالات