تقارير: الزمالك يتوصل لاتفاق مع عمر خربين نجم الهلال السعودي

أكد تقرير سعودي أن مجلس إدارة نادي الزمالك، توصل إلى اتفاق مع النجم السوري عمر خربين لاعب فريق الهلال، للانضمام إلى القلعة البيضاء، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة " الرياض" السعودية، أن الزمالك توصل إلى اتفاق شفهي مع عمر خربين، لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة، أن عمر خربين ليس ضمن حسابات الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال، والذي يعتمد بشكل أكبر على الثنائي بافتيمبي جوميز وصالح الشهري في خط الهجوم.

وتابعت الصحيفة، أن نادي الزمالك يرغب في ضم عمر خربين مجانا، ولكن إدارة الهلال تشترط الحصول على مقابل مادي مناسب للموافقة على رحيله.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ عمر خربين مليونا و 300 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.