ومن المقرر أن يلتقي السد مع العين، في تمام الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: "وأظهرت نتائج هذه الفحوصات أن لاعبا واحدا من نادي السد القطري جاءت نتيجته إيجابية لفيروس كوفيد-19".
وتابع: "يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لفريق السد، كما يتم تقديم الإشراف والرعاية الطبيين في بيئة معزولة للاعب الذي جاءت نتيجة إيجابية، بحسب متطلبات البروتوكول الخاص بالبطولة".
وأضاف: "وضمن التزامنا بضمان صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة، يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والسلطات الصحية في قطر، القيام بإجراء فحوصات كوفيد-19 لجميع المشاركين وبما يتوافق مع متطلبات وتعليمات السلامة التي تم الاتفاق عليها".
ويحتل السد القطري صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سباهان أصفهان الإيراني في المركز الثالث بـ 3 نقاط، والعين في المركز الرابع بدون نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة لاعب السد القطري بكورونا قبل ساعات من مواجهة العين في دوري أبطال آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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