إصابة لاعب السد القطري بكورونا قبل ساعات من مواجهة العين في دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسميًا، اليوم الثلاثاء، إصابة أحد لاعبي فريق السد القطري، بفيروس كورونا المستجد، قبل مواجهة العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا بساعات.

ومن المقرر أن يلتقي السد مع العين، في تمام الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: "وأظهرت نتائج هذه الفحوصات أن لاعبا واحدا من نادي السد القطري جاءت نتيجته إيجابية لفيروس كوفيد-19".

وتابع: "يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لفريق السد، كما يتم تقديم الإشراف والرعاية الطبيين في بيئة معزولة للاعب الذي جاءت نتيجة إيجابية، بحسب متطلبات البروتوكول الخاص بالبطولة".

وأضاف: "وضمن التزامنا بضمان صحة وسلامة جميع الوفود المشاركة، يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والسلطات الصحية في قطر، القيام بإجراء فحوصات كوفيد-19 لجميع المشاركين وبما يتوافق مع متطلبات وتعليمات السلامة التي تم الاتفاق عليها".

ويحتل السد القطري صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سباهان أصفهان الإيراني في المركز الثالث بـ 3 نقاط، والعين في المركز الرابع بدون نقاط.