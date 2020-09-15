عنده أزمة ويجب إعادة حساباته.. شوبير يعلق على أداء إبراهيم نور الدين فى مباراة الأهلى والاتحاد

وجه أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق رسالة إلى إبراهيم نور الدين حكم مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى التى أقيمت بينهما أمس بملعب برج العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن إبراهيم نور الدين يجب أن يعيد حساباته فى طريقة التعامل مع اللاعبين والمدربين خلال المباريات .
وأضاف: " إبراهيم نور الدين عنده أزمة في التعامل مع طريقة اللاعبين في الملعب وهو ما كان واضحًا خلال مجريات اللقاء، ولكن هناك ناس تحب أن تكون محل اهتمام إعلامي ".
وتابع : " هناك مبالغة في ردود الأفعال بطريقة مبالغ فيها مع اللاعبين والمدربين".
وكان الأهلي تعادل أمس بدون أهداف أمام الاتحاد السكندرى فى مباراة شهدت جدل تحكيمي كبير ولكن جاءت كل آراء خبراء التحكيم مع وجهة نظر إبراهيم نور الدين فى احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد وطرد أحمد فتحى لاعب الأهلى بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية .
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