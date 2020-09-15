إيهاب جلال يعود لمعسكر المقاصة ويقود الفريق أمام إف سي مصر

أخطر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، المسئولين بالنادى بقيادته للفريق فى مباراته اليوم، الثلاثاء، أمام "إف سي"، المقرر إقامتها بملعب المقاولون العرب فى إطار لقاءات الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز.
كان غياب إيهاب جلال عن تدريب الفريق الرئيسي أمس، الاثنين، أثار حالة من القلق لدى مسئولى الفريق الفيومى خوفا من رحيله المفاجئ عن الفريق خلال الوقت الراهن.
وجاء غياب إيهاب جلال بمثابة الصدمة بالنسبة للاعبين، خاصة أن غيابه جاء قبل مواجهة "إف سي" مصر بساعات قليلة، وهو ما تسبب في حالة من العشوائية وعدم الانضباط داخل معسكر الفريق الفيومي.
وعلم "دوت الخليج" أن الساعات القليلة الماضية شهدت التواصل مع إيهاب جلال الذى أكد أن غيابه عن التدريب جاء لظروف خاصة به، مشيرا إلى أنه سيقود الفريق اليوم ويعود لمعسكر الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.
واختار إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة، ٢٠ لاعبا لمواجهة إف سي مصر اليوم، وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد ياسين وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور ومحمد مسعد ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
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