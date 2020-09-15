دي ممكن تخنق.. ميدو: مش فاهم ليه يرجعوا الأولاد للمدارس بالكمامة

وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا: "مش فاهم ليه رجعوا الاولاد المدارس بالكمامه.. الكمامه دي ممكن تخنق الاولاد مع المجهود اللي بيعملوه!!.. كنت افضل ان الطلاب يكملوا اونلاين لغاية ما يلاقوا ال vaccine Syringe #Covid_19".
كان أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق أثنى على فريق المقاولون العرب تحت قيادة مدربه عماد النحاس، مشددا على أنه أول فريق في مصر يطبق نظام التدريبات عن بعد، أثناء فترة كورونا؛ مما جعل الفريق جاهز بدنيا.
وأشار ميدو إلى أن مجلس إدارة المقاولون يسير بنظام رائع وفقا لخطة مُحكمة الأمر الذي ساهم في ظهور الفريق بشكل مميز خلال الدوري الموسم الحالي.
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