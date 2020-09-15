نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة لنجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدير التعاقدات بنادي بيراميدز اف سي ، عمرو بسيوني أن أحمد فتحي لاعب الأهلي والمنضم للفريق السماوي بداية من الموسم الجديد لم يطلب البقاء في صفوف القلعة الحمراء.

قال بسيوني في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "ده سؤال ميتردش عليه"، مشيرًا إلى أنه لم ير لاعبًا يقضي موسمه الأخير مع نادي ويؤدي بهذا الإصرار والقوة.

وتابع أن أحمد فتحي إضافة كبيرة لنادي بيراميدز وسيتم عقد مؤتمر صحفي ضخم له للإعلان عن تعاقد النادي معه رسميًا.

يذكر أن فتحي تعرض للطرد أمس الإثنين في مباراة فريقه الأهلي أمام الاتحاد السكندري ليغيب عن مواجهة القلعة الحمراء القادمة في الدوري.