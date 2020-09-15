بالفيديو: لاعب هامبورج توني ليستنر يتشاجر مع مشجع

توجه توني ليستنر لاعب هامبورج إلى مدرجات ملعب دينامو دريسدن بعد الخسارة أمام أصحاب الأرض بأربعة أهداف مقابل هدف، من الأجل التشاجر مع مشجع قبل أن يسقطه أرضا.
وأظهر تسجيل فيديو خاص صعود ليستنر من أرض الملعب إلى المدرجات، ودفعه لأحد المشجعين قبل أن يتم احتوائه من قبل مشجعين أخرين ورجال الأمن ليعود بعدها إلى أرضية الملعب.
وقال ليستنر لشبكة "سكاي سبورتس" أنه لن يسمح بإهانة عائلته، ولكن بعد ترديد إهانات أخرى من مدرجات دريسدن رفض استكمال المقابلة التليفزيونية.
يذكر أن ليستنر ولد في دريسدن وتدرج في قطاعات الناشئين في دينامو قبل انتقاله إلى هامبورج.
وكالات
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