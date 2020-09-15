تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

وذكر موقع " لو 360 " المغربي، أن بدر بانون وقع، اليوم، الثلاثاء، على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي، مقابل 5 ملايين دولار.

وأضاف الموقع المغربي، أن بدر بانون سيحصل على 3 ملايين دولار مع الأهلي طوال عقده، بالإضافة إلى مليوني دولار لنادي الرجاء المغربي.

أكد تقرير مغربي، أن بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، وقع رسميا على عقود انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي.

وتابع الموقع، أن العقد ينص على حصول الرجاء المغربي على نسبة 10 % حال قرر الأهلي إعارة اللاعب أو بيعه مستقبلا.

وأشار الموقع، أن بدر بانون سينضم إلى النادي الاهلي عقب إنهاء فريق الرجاء مشواره في النسخة الحالية، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.