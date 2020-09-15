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تقرير مغربي.. بدر بانون يوقع لـ الأهلي رسميا مقابل 5 ملايين دولار

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أكد تقرير مغربي، أن بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، وقع رسميا على عقود انضمامه إلى صفوف النادي الأهلي.
وذكر موقع " لو 360 " المغربي، أن بدر بانون وقع، اليوم، الثلاثاء، على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي، مقابل 5 ملايين دولار.
وأضاف الموقع  المغربي، أن بدر بانون سيحصل على 3 ملايين دولار مع الأهلي طوال عقده، بالإضافة إلى مليوني دولار لنادي الرجاء المغربي.

وتابع الموقع، أن العقد ينص على حصول الرجاء المغربي على نسبة 10 % حال قرر الأهلي إعارة اللاعب أو بيعه مستقبلا.

وأشار الموقع، أن بدر بانون سينضم إلى النادي الاهلي عقب إنهاء فريق الرجاء مشواره في النسخة الحالية، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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