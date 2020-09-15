من ضمنهم أنيس البدري.. اتحاد جدة يسابق الزمن للتخلص من أجانب الفريق

وعاش الاتحاد موسم كارثي آخر، وكان مهددا بالهبوط حتى آخر نفس أمام العدالة، في ختام الدوري السعودي للمحترفين.
ووفقًا لمصادر صحيفة "عكاظ" السعودية، الخاصة، فإن إدارة الاتحاد فتحت خطوط التواصل مع مكاتب تعاقدات دولية من أجل تسويق الرباعي الأجنبي البرازيلي جوناس دي سوزا، والأرجنتيني ليوناردو خيل، والتونسي أنيس البدري، والإيفواري ويلفريد بوني.
وأضافت الصحيفة أن قيمة المستحقات المالية التي ستتكبدها الخزينة الاتحادية حال فسخ عقود الرباعي جوناس وخيل والبدري وبوني للتخلص منهم، وعدم تكبد النادي التزامات مالية جراء عقود الرباعي مع النادي، تصل لـ12 مليون ريال.
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