الجهاز الطبي للأهلي يطمئن على ياسر ولطفي بعد إصابتهما بكورونا

حرص الدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي علي متابعة حالة الثنائي ياسر ابراهيم وعلي لطفي بعد اصابتهما بفيروس كورونا وأثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق الأحمر قبل مواجهة الاتحاد السكندري إصابة ياسر ابراهيم وعلي لطفي والمدرب العام ديفيد سيزا بفيروس كورونا وقام الجهاز الطبي بإخراج الثلاثي من معسكر برج العرب وإعادتهم للقاهرة مع إجراءات احترازية مشددة وعزل طبي كامل ومن المقرر ان يخضع الفريق لمسحة طبية غدا لحسم موقف باقي الفريق خاصة ان هناك حالة من الخوف تسيطر على بعضهم بسبب مخالطتهم لياسر إبراهيم وعلي لطفي

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