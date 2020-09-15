شاهد.. محمد صلاح يستعرض عضلاته في الجيم

و كان قد كشف وكيل أعمال اللاعبين الهولندي، سجاك سوارت، عن رغبة المدير الفني الجديد لفريق نادي برشلونة رونالد كومان في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح هذا الصيف، مشيرا إلى أن مهاجم ليفربول سيكون مرحبا بالانتقال للكامب نو.

ورفض سوارت، الذي لديه صداقة جيدة مع كومان، في تصريح نقلته صحيفة "ليفربول إكو" الإنجليزية اليوم الاثنين، الكشف عن مصدره قائلا "لا يمكنني لن أدخل في مزيد من التفاصيل، لكن صدقوني أنا على علم بالأمر".

وأوضح سوارت، الذي أشرف على إتمام صفقة انتقال دوني فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد، أن الانتقال قد يتم قبل مهلة الخامس من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا "أعلم بأن كومان يريده - وأعلم بأن صلاح سيفضل الذهاب".

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح حقق بداية قوية لموسم 2020-2021 بتسجيل ثلاثية في فوز الريدز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مضيفة أن كومان مهتم أيضا بالتعاقد مع زميله جيني فينالدوم فيما سيعد ثورة يحدثها المدرب الهولندي في النادي الكتالوني.