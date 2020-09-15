بعد إحرازه هاتريك بالدورى الإنجليزى.. الجماهير توجه رسالة لـ محمد صلاح.. فيديو

قدم محمد صلاح أداءً رائعا وأحرز 3 أهداف "هاتريك" أمام ليدز يونايتد الإنجليزي وقاد فريقه لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم بمسابقة الدوري الإنجليزي الأكثر قوة على مستوى العالم.
وجاء تألق صلاح اللافت للغاية فى أولى مباريات ليفربول بالدوري الإنجليزي ليعطى رسالة واضحة بشأن الأهداف والأحلام التى يسعى إليها فى الموسم الكروى الجديد.
ويأتى على رأس هذه الأحلام، التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية مع فريقه ليفربول فى إنجاز سيكون كبيرا للغاية بالنسبة للنجم المصري بعدما نجح فى التتويج به فى العام الماضي.
وترصد عدسة "دوت الخليج" آراء الجماهير حول أداء محمد صلاح في أولي مبارياته هذا الموسم ورسائل المصريين لفخر العرب.
في البداية، قال أحمد منصور إن الجماهير اعتادت من محمد صلاح على النجاح والتفرد، ولذلك ليس من الصعب أن يحرز ٣ أهداف في الدورى الإنجليزى، موضحا أن صلاح يستطيع تقديم المزيد لمشجعيه حيث يتمتع بمميزات نادرة وأخلاق رائعة وهذا ما يبرزه عن غيره.
وأكد محمود عبد الظاهر أنه يتوقع أداءً أكثر من رائع في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، حيث يحرص محمد صلاح دائما على التقدم ولا يكتفي بالإنجازات الصغيرة.
وأعرب أحمد كمال عن محبته الخاصة لنجم ليفربول وفخر العرب محمد صلاح ليس فقط على مستوى كرة القدم، وإنما لاعتزازه به كرجل نبيل ومخلص لبلده، داعيًا له بالتوفيق في خطواته القادمة.
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